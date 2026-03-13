Закован: Близка среща на Терзиев с Калушев и Ивей

Когато фотоапратите щракат работливо и безпристрастно, всички мълчат.

Кметът на София Васил Терзиев се появи на снимка с двама от групата „Петрохан“. Фотосът на БТА светкавично се разпространява в социалните мрежи, съобщава "Лупа".

От фотографията става ясно, че на представянето на кандидатурата на Терзиев за градоначалник на 27 юни 2023 г. са присъствали Ивайло Калушев и Ивайло Иванов-Ивей.

Докато бъдещият кмет се усмихва на обектива, зад него Ивайловците пийват бяло вино и хапват фъстъци.

Както е известно, Васил Терзиев призна, че е дарил 251 000 лева лични средства на рейнджърската организация Национална агенция за контрол на защитените територии. "И бих го направил отново", заяви кметът.

Все още има много въпросителни относно тези взаимоотношения.

