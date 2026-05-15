Земеделци: Време е държавата да спре изкривяването на цените

„Вчерашната среща в Министерския съвет премина много добре. Беше даден ясен знак, че правителството ще подкрепя българските производители. Направен е анализ и ситуацията е много тежка.“ С тези думи пред Нова телевизия бившият земеделски министър и председател на Асоциацията на земеделските производители в България Венцислав Върбанов коментира обсъжданите мерки срещу високите цени на храните.

Според него предприетите действия могат да доведат до реален резултат, ако държавата запази курса към по-строг контрол върху агрохранителната верига.

Председателят на браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ Цветан Цеков заяви, че подготвяните промени ще осветлят целия път на храните - от производителя до магазина. „Ще има регистър, който ще показва на какви цени се купуват храните, през какви посредници минават, кой изкривява веригата и каква е крайната цена“, обясни той.

По думите му именно липсата на прозрачност е сред основните причини за огромните разлики между изкупните и крайните цени. Цеков е категоричен, че трябва да бъде въведен и таван на надценките.

Председателят на Националната асоциация на млекопреработвателите Владислав Михайлов също коментира, че за първи път от години секторът вижда реална надежда. „За първи път от 10 години има надежда, защото беше показана политическа воля“, заяви той и подчерта, че обсъжданите решения са икономически и юридически обосновани.

Сред най-острите критики бяха тези за начина, по който вносни продукти се представят за български. „Щом върху етикета пише „българско“, то трябва да е произведено с български суровини“, подчерта Върбанов.

Той предупреди, че в момента на пазара има масов внос на мляко от Полша и Унгария, а според него има съмнения и за доставки от Украйна, докато българските производители изпитват сериозни трудности да реализират собствената си продукция. Цеков допълни, че в сектора се наблюдава и практика на препакетиране, при която вносни стоки се продават като българско производство.

Като пример за успешна политика той посочи Румъния, където ДДС за храните е бил намален два пъти. Според него това е довело до изсветляване на агрохранителната верига, ограничаване на измамите с ДДС, по-високо потребление и по-ниски крайни цени. „В цяла Европа ставките са много по-ниски“, подчерта Цеков и добави, че темата вече е поставена пред управляващите.

По думите му производителите определят като „справедлива“ цена такава, при която поне две трети от стойността остават при тях.

Върбанов уточни, че браншът вече има уговорка с кабинета за нови срещи по темата и разговорите ще продължат.

