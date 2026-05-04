Храните у нас хвърчат нагоре! Вносът и веригите диктуват цените

Цените на храните в България продължават да растат заради ниското вътрешно производство и силната зависимост от внос, заяви пред бТВ бившият министър на земеделието Кирил Вътев. По думите му поскъпването вече не е само сезонно, а се засилва от международната обстановка и ръста на разходите.

Данни на Евростат показват, че България е с най-висока годишна инфлация в еврозоната. Натискът върху цените се усеща пряко от потребителите.

Вътев подчерта, че всички компоненти в ценообразуването се движат нагоре - горива, опаковки, материали и суровини. Това създава верижен ефект, който неизбежно води до по-скъпи продукти на рафта. Според него ситуацията няма как да се стабилизира без структурни промени в сектора.

Най-сериозният проблем остава зависимостта от внос. Около 70% от плодовете и зеленчуците на пазара идват от чужбина, което поставя българските производители в неравностойна позиция. Те работят поотделно и без координация, докато чуждите конкуренти действат чрез силни кооперативи и имат значително по-голяма преговорна сила.

Парадоксът се вижда най-ясно в крайните цени. Българските продукти често излизат по-евтини от производителя, но достигат до потребителя по-скъпи. Причината са високите търговски надценки, които в някои случаи надхвърлят 100% за местни стоки, докато при вносните остават около 25%.

„Така на рафта чуждият продукт изглежда по-евтин, а българският - по-скъп, въпреки че реално не е“, обясни Вътев. Според него това изкривява пазара и подкопава доверието в родното производство. Той предлага въвеждане на правило, при което надценката за една и съща продуктова група да не надвишава най-ниската договорена.

Като ключов фактор за цените Вътев посочи и големите търговски вериги. По негови данни над 70% от пазара е концентриран именно при тях, което им дава решаваща роля в ценообразуването. Малките магазини имат ограничено влияние и не могат да компенсират този натиск.

