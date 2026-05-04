Парадоксът на забогатяваща България: Повече пари, повече недоволство

„Ние имаме най-голям реален ръст на доходите, а в същото време сме с най-пълните ресторанти, най-високите цени и най-недоволните хора“, заяви пред БНТ Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. По думите му проблемът в страната не е толкова материален, колкото ценностен, като той говори за „духовна бедност“ въпреки видимото увеличение на доходите.

Изказването му идва на фона на противоречиви сигнали от икономиката. Темата отново извади на преден план напрежението между статистиката и усещането на хората.

Велев подчерта, че българската индустрия губи позиции и конкурентоспособността е отслабена. Според него основна причина за това е политиката около зелената сделка, която натоварва бизнеса с допълнителни разходи. Той настоя, че част от мерките трябва да бъдат преразгледани, за да се облекчи натискът върху производството.

По думите му една от възможностите за ограничаване на инфлацията е преразглеждане на санкциите срещу Русия. Велев смята, че тези фактори оказват пряко влияние върху цените и конкурентната среда. Според него без подобни корекции икономическият натиск ще продължи.

Различна перспектива представи Христина Христова, която прогнозира, че поскъпването ще се запази. Тя посочи, че минималната заплата и пенсия са нараснали с около 80% в периода от 2022 до 2026 г., а средната заплата - с около 60%. Въпреки това според нея цените продължават да изпреварват възможностите на домакинствата.

Христова предупреди, че предстоят сериозни предизвикателства пред управлението на Румен Радев при изготвянето на бюджетите за 2026 и 2027 г. Според нея разходите трябва да бъдат ограничени, но без да се засягат уязвимите групи и бизнесът. Тя настоя за внимателно търсене на антиинфлационни мерки.

В същото време Христова се обяви против въвеждането на таван на цените и намаляване на ДДС като инструмент за справяне с инфлацията. Според нея подобни решения не биха дали устойчив резултат и могат да създадат допълнителни изкривявания на пазара.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com