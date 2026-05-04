Икономист с болезнено разкритие за инфлацията в България

Ценовият шок след влизането на България в еврозоната бе очакван, но реалният ефект вече надхвърля първоначалните прогнози, обясни пред БНР икономистът Димитър Чобанов. По думите му процесът напомня на случилото се в Хърватия, но у нас е допълнително утежнен от пазарни изкривявания.

Той предупреди, че инфлацията може да се окаже по-висока от официално представяната. Това поставя под въпрос реалната картина на икономиката.

Чобанов посочи, че на редица пазари в страната има олигополни и дори монополни структури. Това концентрира ценовата власт в ръцете на ограничен брой търговци и производители, които могат да повишават цените без реална конкуренция. Според него именно тази концентрация позволява ускорено поскъпване, което трудно може да бъде овладяно.

Допълнителен натиск идва от скока в цените на горивата, който се използва като аргумент за нови увеличения. По думите му поскъпването е започнало още със самото обявяване на намерението за влизане в еврозоната и продължава да се наслагва. Така ефектът върху потребителите става все по-силен.

Икономистът постави под съмнение и официалните данни за инфлацията. Той посочи сериозно увеличение на цените на облекла и обувки, което няма икономическа логика. Според него това е сигнал, че при следващите отчети ще се види по-висока инфлация, отколкото досега е била показвана.

Чобанов предупреди и за натрупващ се структурен проблем в бюджета. Високата инфлация досега е подпомагала приходите, но разходите вече са достигнали нива, които трудно могат да се контролират. Те са основно текущи и не стимулират растежа, което задълбочава дефицита.

По думите му е необходима спешна ревизия на разходния модел и сериозни реформи. Без преструктуриране на бюджета натискът върху публичните финанси ще се увеличава. Това ще постави новото управление пред тежки решения.

Чобанов очерта и по-широк икономически проблем - преработващата промишленост е в криза, а селското стопанство губи позиции. Вътрешното производство покрива все по-малка част от потреблението, което увеличава зависимостта от външни фактори. Икономиката разчита основно на сектора на услугите, което според него е неустойчив модел на растеж.

Той подчерта, че целите за повишаване на доходите и овладяване на инфлацията влизат в конфликт. Според него държавата ще трябва да избере приоритет и да насочи помощта към най-засегнатите. „Няма как цялото население да бъде компенсирано за скока в цените“, предупреди икономистът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com