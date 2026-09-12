Минималната заплата може да се промени радикално с нова формула
Румен Гълъбинов предлага почасово определяне и предупреждава, че замразяването на доходите крие сериозен риск
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Румен Гълъбинов предлага почасово определяне и предупреждава, че замразяването на доходите крие сериозен риск
Заявките на правителството са били директни и ясни, че свиване на държавните разходи ще има
Според Преслав Райков без бърза реформа все повече публични пари ще отиват за пенсионни разходи
Към момента натрупаната инфлация през последните 5 години в България достига внушителните 38%
Останал е без думи от наглостта им
Говори Петър Ганев
Димитър Чобанов алармира за изкуствено покачване и изкривена статистика за цените
Експерт предупреждава, че кризата излиза извън контрол и Европа е уязвима
Говори икономистът Лъчезар Богданов
Икономистката предупреди за тежка криза и удари по джоба на хората
Говори Георги Ангелов
Икономист сочи слабости в производството и високи надценки по веригата
Експерт предупреждава за трайно високи цени и нов инфлационен натиск
Според Вулджев печалбите растат, докато инфлацията при горивата тепърва ще удари хората
Според специалистът кризата не засяга толкова България в сравнение с финансовият срив, предизвикан от агресията срещу Украйна
Според него за момента няма изгледи България да бъде засегната от криза, но...
Говори Румен Гълъбинов
Икономист предупреждава за нарушение на закона и риск от съдебни атаки
Той коментира функционирането на страната ни с удължен бюджет в следващите месеци
Кога да очакваме повишението