Необосновано искат помощи! Икономист удари ресторантьорите заради цените

Икономистът Георги Вулджев защити част от мерките на държавата при кризата с горивата, но отправи остри критики към цели сектори от икономиката, които настояват за подкрепа без реално основание. Той предупреди, че инфлацията ще се засили, а усещането за поскъпване тепърва ще удря най-силно потребителите.

Помощи, но само за най-засегнатите

„Начинът, по който са се насочили от гледна точка на помощите, е правилен, защото мерките засега са таргетирани“, заяви Вулджев пред БНР.

По думите му фокусът трябва да остане върху секторите, които са най-пряко засегнати от поскъпването на петрола - транспортът, земеделието и електроенергийният пазар. Той подчерта, че „всякаква помощ трябва да е таргетирана“, а не раздавана масово.

Според него помощта от 20 евро за потребителите, обявена по-рано, е „в правилната посока“, но по-точно е да се говори за компенсация, а не за социална подкрепа.

Държавата не може да спре инфлацията

Вулджев беше категоричен, че правителството няма инструмент да овладее инфлацията директно.

„Правителството не може да спре инфлацията, но може да компенсира икономическата щета“, подчерта той.

Според икономиста най-ефективният подход са директни плащания към засегнатите групи, а не намеса в данъци и акцизи. Той предупреди, че краткосрочните мерки ще натоварят бюджета, но ефектът „няма да е драматичен“.

В същото време отбеляза, че България вече е в „хроничен бюджетен дефицит“, който не може да бъде решен от служебно правителство.

Инфлацията се връща с нова сила

Експертът посочи, че проблемът с цените не започва с войната в Иран.

„Инфлацията у нас до преди няколко месеца беше над 5%“, припомни той и предупреди, че страната преминава към „още по-висока инфлационна среда“ заради скока на петрола.

Особено тревожно е, че секторът на транспорта, който досега е бил стабилен или дори в дефлация, ще обърне посоката. Това ще засили усещането за поскъпване при хората, което според Вулджев „досега е било подценявано“.

„Ние винаги подценяваме вътрешната си инфлация“, добави той, като насочи критика към институциите.

Удар по ресторантите: „Необосновано искат помощи“

Най-острата позиция икономистът зае спрямо секторите, които настояват за държавна подкрепа.

Той изтъкна, че в ресторантьорството и хотелиерството има едни от най-високите нива на инфлация през последната година, но същевременно заплатите растат бавно.

„Маржовете на бизнеса най-вероятно са се увеличили, не са спаднали“, каза Вулджев.

Според него няма данни този сектор да е бил сериозно ударен по отношение на печалбите, поради което „е необосновано да искат каквито и да е помощи“.

Какво ще стане с приходите и цените

Вулджев коментира и очакванията за по-високи приходи от ДДС върху горивата заради поскъпването.

Той обаче предупреди, че подобни прогнози са несигурни, защото всичко зависи от продължителността на конфликта в Близкия изток.

„Всичко е много условно, защото не знаем колко ще продължи войната“, заключи икономистът.

