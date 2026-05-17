Дара носи милиони на България

онкурсът за песен на Евровизия отдавна не е само за музика. Зад блясъка, пищните сценични изпълнения и зрелището се крие сложна смесица от политика, национален брандинг, икономика и "мека сила". След безапелационната победа на Дара, икономисти веднага се хванаха да пресмятат колко приходи ще дойдат в родната хазна.

Факт е, че участието в Евровизия далеч не е евтино. Всяка държава заплаща такса към Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), като страните от т.нар. Голяма петорка (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания) допринасят със значително по-големи суми към бюджета на конкурса, писа "Darik Business Review".

Най-пресният пример е Виена. Евровизия успява да привлече над 100 000 допълнителни туристи, които генерират над 21 милиона евро приходи само от нощувки, ресторанти, транспорт и развлечения. Очакваният ефект от еуфоричния спектакъл спрямо хазната на града е над 57 млн. евро.

Градът буквално живее в ритъма на конкурса. През деня хиляди фенове и журналисти изпълват улиците около тюркоазения килим, а вечер клубовете, концертите и специалните събития се превръщат в център на нощния живот.

Общите разходи по организацията на конкурса възлизат на около 36 милиона евро, като European Broadcasting Union участва с 5 милиона евро финансиране.

Сериозните приходи от конкурса не са прецедент:

Базел 2025:

248 милиона швейцарски франка икономически оборот за Швейцария;

110 милиона франка за региона на Базел;

Пълни хотели и огромно количество туристи.

Малмьо 2024:

445 милиона шведски крони туристически икономически оборот;

Приблизително €38.5 милиона;

Над 1000 журналисти.

Ливърпул 2023:

£55 милиона нетен икономически ефект;

Над 300 000 допълнителни посетители;

162 милиона зрители по света.

Като фенове, милиони хора в Европа обичат Евровизия. Очарованието на конкурса се крие в способността му да събира държави, езици и култури на една сцена. Но би било наивно да се преструваме, че днес състезанието е просто за музика. То е за влияние, идентичност, политика и икономика – всичко това, събрано в три минути на сцената.

