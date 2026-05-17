Бизнесът зове властта за разумни мерки за овладяване на цените

Новите идеи на управляващото мнозинство за овладяване на цените предизвикаха сблъсък с бизнеса. От Българската стопанска камера (БСК) предупреждават, че прибързаните решения и търсенето на „бърз ефект“ могат да нанесат сериозни щети върху икономиката и да доведат до още по-големи изкривявания на пазара. Зам.-председателят на БСК Мария Минчева отправи директен апел към властта да спре с политическите демонстрации и да мисли за реалните последици върху производители, търговци и потребители.

Да не се гони бърз пиар

В интервю пред БНР Мария Минчева призова управляващите да подходят разумно към действията срещу високите цени и да не търсят краткосрочен политически ефект. Според нея във веригата на производството и търговията има сериозни дисбаланси и всяка намеса трябва внимателно да отчита последствията. „Ако в тази верига някое парче ни пречи, управляващите трябва да са наясно каква ще е цената, ако този елемент го няма или не работи“, предупреди тя.

Зам.-председателят на БСК постави и въпроса дали властта е готова да признае грешка, ако предприетите мерки не дадат резултат. „Най-добре е да не мислят за партийните интереси, а за обществото и потребителите. Няма бързи решения, но трябва да имаме ясна визия накъде вървим и да не повтаряме грешките на други държави“, заяви Минчева.

Страх от таван на цените

От БСК припомниха, че още миналото лято е имало опити за въвеждане на таван на цените по цялата верига. Според бизнеса идеята не е изоставена и сега отново се правят опити за административна намеса на пазара.

Минчева посочи Румъния като пример, където подобни ограничения действат още от 2023 г., но инфлацията остава висока. „Там има таван на цените, а страната дори не е в еврозоната и инфлацията е 7%. Те не могат да махнат мерките, защото инфлацията не намалява“, коментира тя.

По думите й всяко правителство би искало да покаже контрол върху процесите, но реалните механизми за овладяване на инфлацията са ограничени. „Ако имаше универсален начин едно правителство да спре инфлацията, това вече щеше да се е случило някъде по света“, подчерта Минчева.

Хванали сме се за края на веригата

Според БСК основният проблем в България остава структурата на производството и липсата на дългосрочни икономически политики. „В момента сме се хванали за най-видимото - цената. А къде са първоизточниците на проблемите“, попита Минчева.

Тя разкритикува начина, по който се приемат законопроектите, свързани с цените и пазара. По думите й липсва сериозен анализ и достатъчно подготвена нормативна рамка. „Управленските решения трябва да стъпват на максимално разширена информация. Липсва аналитичната страна. Дори да бъде приет този закон, в него има подзаконови актове, които ще влязат в сила след месеци. Реален ефект може да има чак след година“, предупреди тя.

Разликата между София и провинцията

В интервюто беше поставена и темата за огромните икономически различия в страната. Минчева обърна внимание, че средната работна заплата в София и Благоевград се различава с около 1000 евро, което според нея е ясен сигнал за сериозни дисбаланси в икономиката. „В момента виждаме сигнали, които не са добри за бизнеса. Но ножът, хлябът и маслото са в ръцете на управляващите“, каза тя.

Във вторник предстои заседание на Тристранния съвет за социално сътрудничество, на което работодатели, синдикати и държава ще обсъждат законопроектите за овладяване на високите цени и ще представят официалните си позиции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com