Добра новина за джоба на българите заради любима стока

Добра новина за потребителите - цените на българските череши това лято се очаква да бъдат сериозно по-ниски спрямо миналата година. Производителите прогнозират силна реколта в почти цялата страна, което според бранша ще доведе до сериозно поевтиняване на плодовете и по-голямо присъствие на родна продукция по пазарите.

След рекордно скъпия сезон през миналата година заради измръзванията, сега очакванията са за далеч по-благоприятна година за черешопроизводителите и за клиентите.

Председателят на Браншовата камара "Плодове и зеленчуци" Цветан Цеков прогнозира пред БНР, че цените може да паднат поне двойно. „Предвиждам цените да бъдат много по-ниски от миналата година - поне два пъти“, заяви Цеков.

По думите му тази година условията в повечето черешови масиви са добри и се очаква обилна реколта. По-сериозни проблеми има основно в района на Кюстендил, но в останалите части на страната производителите са оптимисти за сезона.

Според Цеков именно силното българско производство действа като естествен регулатор на пазара и води до по-достъпни цени за хората. Очаква се по-голямото количество продукция да засили конкуренцията между самите производители, което допълнително да натисне цените надолу. „Тази година ще можем да опитаме истинска българска череша и ще има трайно присъствие на българска продукция през сезона“, каза още председателят на камарата.

Въпреки добрите прогнози браншът остава предпазлив заради риска от градушки и неблагоприятно време. Секторът продължава да бъде силно зависим от климатичните условия, а евентуални природни бедствия могат да повлияят на крайната реколта.

Очакванията са тази година на пазара да има повече български плодове и зеленчуци в сравнение с предходната. Въпреки това делът на родната продукция остава нисък - около 10% на годишна база.

Цветан Цеков коментира и подготвяните законодателни промени за защита на конкуренцията и потребителите. Той настоя за по-строг контрол върху търговските практики и ограничаване на прекомерните надценки по веригата от производител до магазин. „Производителят често получава под една трета от крайната цена, която потребителят плаща в магазина“, предупреди той.

Според бранша без дългосрочна държавна политика и реална подкрепа за производителите съществува риск България постепенно да загуби собственото си производство на плодове и зеленчуци.

