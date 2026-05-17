Синоптик каза най-важната новина за абитуриентските балове

Абитуриентските балове тази година може да преминат под дъжд, предупреди климатологът Симеон Матев. По думите му около 24 май има сериозна вероятност в голяма част от страната да превали, макар температурите вече да няма да бъдат толкова ниски, както в началото на месеца. Очакванията са времето до края на май да остане нестабилно, с почти ежедневни валежи, гръмотевични бури и риск от градушки.

„Напълно възможно е да вали. Очаква се в 60% от страната да има дъждове на 24 май“, заяви Матев пред Нова телевизия.

Според климатолога днешният ден вероятно ще остане най-хладният до края на месеца. Валежите ще бъдат краткотрайни, но интензивни, а времето ще остане необичайно студено за периода.

Матев обясни, че природата вече е в активна фаза на развитие и по-ниските температури водят до сериозно забавяне при редица култури, включително черешите и ягодите.

„За първи път в София имаше отрицателна температура през май. И то не един път, а цели два дни, в които имахме дори под минус 1 градус“, посочи климатологът.

По думите му на много места в страната сланите и студовете вече са нанесли сериозни поражения.

До края на май почти всеки ден се очакват валежи в различни райони на България. Ще има и градушки, макар засега да е трудно да се прогнозира къде точно ще бъдат най-силни.

От утре започва постепенно затопляне, но летни жеги не се очакват. Температурите най-често ще бъдат между 20 и 27 градуса.

„Последните дни на май тази година обещават да са по-топли, макар и в нестабилна атмосфера“, каза Матев.

Според него преди обед ще има повече слънчеви часове, но следобед вероятността за превалявания и гръмотевични бури остава висока.

Климатологът коментира и ситуацията със язовирите, като подчерта, че обилните валежи имат и положителна страна.

„Много от язовирите са над 90% запълнени, а част от тях дори преливат. Това обаче отваря рискове“, предупреди той.

