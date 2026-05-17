България без защита срещу градушките в разгара на бурите

Мощни бури и градушки нанасят щети в различни части на България, а единствената авиационна система за борба с опасното явление у нас остава блокирана на земята. Самолетите, базирани в Русе, са в пълна готовност още от края на април, но държавата все още не е възложила официално дейността по противоградната защита. Така в разгара на сезона пилоти и техника чакат, а земеделци и жители на засегнатите райони понасят последствията от унищожителните бури.

Авиационната противоградна защита покрива огромна територия от близо 30 хил. кв. км в Североизточна България. При сигнал за образуваща се опасна буреносна клетка екипажите трябва да реагират до половин час, за да обработят облака преди да се формират едри ледени късове.

„Идеята е да открием образуващата се клетка предварително, да я обработим, тя да се извали преди да достигне параметри тежки градови зърна, които нанасят поражения“, обясни пред Нова телевизия пилотът капитан Камен Кошаров.

Системата разполага с три специализирани самолета, оборудвани за разпръскване на реагенти в облаците. Според експертите именно въздушната обработка е най-ефективният метод срещу силните градушки, защото позволява намеса още във фазата на формиране на бурята.

Въпреки това кампанията тази година все още не е стартирала официално. Причината - липсва приключила обществена поръчка и договор с държавата.

„Няма излязла обществена поръчка и съответно не ни е възложено изпълнението на тази задача от Агенция за борба с градушките, респективно Министерството на земеделието“, каза капитан Кошаров.

Темата стигна и до земеделския министър Пламен Абровски, който призна, че процедурата се е забавила сериозно.

„От януари месец досега обществената поръчка е някъде из ведомствата. Разпоредил съм пълна проверка, защото ако има някакво неглижиране, някой трябва да си понесе отговорността, а не отговорността да я носят хората и земеделските производители“, заяви министърът.

През последните дни градушки удариха райони в Силистренско, Габровско и Ловешко, а според специалистите част от пораженията е можело да бъдат ограничени.

„Това можеше да не се случи или поне не в такива размери, ако противоградните самолети бяха в небето“, смята капитан Кошаров.

Технологията за защита включва използването на специални флаери или вещества със сребърен йодид, които се разпръскват в облаците. Така водните пари се насочват към образуване на по-дребни ледени частици или дъжд вместо разрушителна градушка.

„Облакът се засява с този материал и около всяко кондензационно ядро водните пари полепват, образува се капка. В най-лошия случай това се извалява като дъжд или като ситен град. И така няма да нанесе толкова сериозни икономически поражения“, обясни пилотът.

Според експерти климатичните промени правят бурите все по-резки и непредвидими, а забавянето на противоградната кампания поставя под риск както реколтата, така и цели населени места в страната.

