Жълт код в 13 области: Идват порои
Гръмотевици и градушки, студен фронт ще понижи температурите
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Гръмотевици и градушки, студен фронт ще понижи температурите
Студен атмосферен фронт ще сложи край на горещото време
Най-интензивни явления се очакват в Югозападна България, а температурите ще стигнат 34 градуса
Кратко захлаждане ще прекъсне жегата, но след него температурите отново тръгват нагоре
В петък ще остане ветровито, с променлива облачност
Синоптиците са издали оранжев код
Синоптикът Анастасия Стойчева прави прогноза
Новата седмица ще започне с предимно слънчево и все още топло време
След непосилния пек времето се разваля
Обявен е жълт код, ще прегърмява в Рило-Родопската област
Европа най-сетне ще види валежи
Риск от падащи предмети
Най-динамична ще бъде обстановката в Югозападна България, Горнотракийската низина и планинските райони
Адската жега се сменя с адски валежи
Следобед небето се обръща – очакват се дъжд, гръмотевици и градушки
В началото на новата седмица ни чака нов период с гръмотевици, градушки и силен вятър
Топ синоптик отправи предупреждение
Ще има дъжд през август
Времето в страната беснее, пороите причиняват ужасни щети
Още преди обед се оформиха гръмотевични бури с временно интензивен валеж в Северозапада