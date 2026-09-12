Жълт код в 13 области: Идват порои

Студен атмосферен фронт ще премине през страната днес, носейки рязка промяна на времето и понижение на температурите. На много места се очакват краткотрайни, но временно интензивни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки.

Жълт код за интензивни валежи е обявен за 13 области в страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждението е в сила за областите Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София-област, София-град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана.

Според прогнозата през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът навсякъде ще се ориентира от запад-северозапад, а с нахлуването на по-хладен въздух температурите ще започнат да се понижават.

Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност. На много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Метеоролозите предупреждават и за възможни градушки.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 28° в Северозападна България и 32°-34° в югоизточните райони. В София се очакват около 27°.

През нощта срещу неделя валежите ще продължат и постепенно ще достигнат и източните части на страната.