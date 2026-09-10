Дъжд на 15 септември. Температурите рязко падат

Синоптикът Петър Янков съобщи, че утре, 11 септември, ще бъде последният ден с високи температури - до 37 градуса.

Времето през уикенда

От събота започва заоблачаване. Денят ще бъде подходящ за плажуване по Черноморието ни, където ще се заоблачава през нощта.

В западните райони следобед се очакват превалявания и прегърмявания. Интензивни ще бъдат валежите в югозападните райони, стана ясно от прогнозата на синоптика за Bulgaria ON AIR.

Янков отбеляза, че в неделя се очаква облачно време с понижение на температурите с валежи главно в Източна България.

"Температурите рязко ще се понижат. От 28 градуса в събота в София, в неделя температурата ще достига 20-21 градуса", прогнозира синоптикът.

Времето по планините

По високите част на планините температурите в събота ще са между 12 и 14 градуса, а в неделя - между 10 и 13 градуса.

По планинските ни курорти температурите ще бъдат с няколко градуса по-високи.

В Гърция времето остава топло, но и там температурите ще се понижат.

Времето у нас за първия учебен ден

Около първия учебен ден се очаква динамично време. Слънчево ще бъде на 14 септември, на 15 септември бързо ще се заоблачи от запад. Облачните масиви ще се преместват на изток.

Валежи се очакват в северните и североизточните части от страната в следобедните часове на 15 септември, посочи Янков.

Максималните температури ще бъдат от 21 до 26 градуса.

Времето до края на септември На 16 и 17 септември ще има повече слънчеви часове, обърна внимание синоптикът.

Очакват се валежи северно от изворите и реките, които се вливат в Дунав. Повишението на нивото на реката ще бъде съвсем слабо.

21 и 22 септември ще бъдат дъждовни - с по-интензивни валежи в Източна България. Динамично ще бъде времето в третата десетдневка на септември, заключи Янков.