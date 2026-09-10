Древното духовно наследство на траките отново оживява на Античния театър в Пловдив

На 26 септември 2026 г. Античният театър в Пловдив и емблематичните пространства на древния град за поредна година ще се превърнат в сцена на грандиозната кулминация на емблематичния Фестивал „Тракийски Мистерии". Организирано от Сдружение „Академия Орфика", събитието обещава да пренесе жителите и гостите на града в мистичната реалност на тракийския епос и свещената територия на Древна Тракия. "Стандарт" е медиен партньор на събитието.

Мащабният проект съчетава историческата и културна памет, възстановява Свещеното като извор на всички изкуства, като така пресътворява в настоящето време и пространство - света на тракийската хероика. Фестивалът надхвърля обичайните исторически реконструкции, защото чрез автентична сценография, драматургия и музика, творците от екипа на фестивала пренасят присъстващите чрез интерактивно преживяване в оригиналните мистерии на древните траки.

Богата фестивална програма за целия ден

Фестивалният ден ще изпълни със слово, звук и мистика ключови културни точки в Пловдив:

14:30 ч. – Изложба „Тракийски Мистерии" (Античен театър): Откриването на фестивалния ден започва с гостуващата експозиция на дигиталния артист Диляна Ангелова. Посетителите ще могат да видят нейната обновена колекция от внушителни платна, провокиращи с дълбока орфическа символика и художествен прочит на древното ни наследство. Изложбата ще продължи през целия ден (вход свободен).

16:00 ч. – Научно-просветен панел и лектория (площад „Римски Стадион"): Водещи лектори и изследователи от Института по Т-наука, Фондация „Родов Завет" и Сдружение „Академия Орфика" ще представят поредица от лекции. Фокусът ще бъде върху древната тракийска култура, писменост и език, както и върху практическото приложение на това богато духовно наследство в нашето съвремие (вход свободен).

17:30 ч. – Фестивално Шествие: Шествието в чест на тракийската писменост, култура и духовност, намерили своята приемственост в християнската традиция, ще тръгне от площад „Римски Стадион" и ще премине през пешеходната зона на града, за да отведе публиката до сцената на Античния театър, където да се потопят в автентичната обстановка на тракийската древност.

18:00 ч. – Тракийски ателиета и интерактивни уъркшопи (Античен театър): Посетителите ще имат възможност непосредствено да се докоснат до бита и сакралните традиции на траките. В рамките на ателиетата се разкриват древните тайни за приготовлението на обредни хлябове, тъкачеството, символиката на облеклото и ритуалните практики (достъп с билет).

Апотеоза на фестивала: Гранд-спектакъл под звездите

В 20:00 ч. започва кулминацията на вечерта – грандиозният интерактивен спектакъл „Мистерия на Тракийския Херос" и „Тракийска Мистерийна Драма".

Във вътрешното пространство на античната сграда ще се срещнат мистични напеви на древнотракийски език, впечатляващи светлинни ефекти, сценография и реквизит, хореография и дълбока орфическа драматургия. Мистериите представят ключови сакрални моменти от тракийския епос, въвеждащи присъстващите в света на Божествения Език и Думи, където властва Силата на Духа и Възкресението, така както я живеят тракийските орфици.

Фестивал „Тракийски Мистерии" е културно събитие – мост между хилядолетията, който възражда културната ни идентичност и припомня мястото на предците ни като цивилизатори на древния свят, поставили началата на европейската култура и изкуство.

Пълната програма на Фестивал Тракийски Мистерии 2026 следете на страниците на Фестивала в социалните мрежи: Instagram , Facebook , TikTok , Threads , YouTube .

Билети за гранд-финала на сезон 2026 могат да се намерят на:

- сайта на Академия Орфика

- Ивентим

- и на място на Античен театър Пловдив.