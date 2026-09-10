Отиде си известен финансист. Ключова фигура от времето на борда

Известният финансист Красимир Ангарски е починал след кратко боледуване. Той е сред ключовите фигури при подготовката и въвеждането на валутния борд в България и има важна роля в първата мащабна данъчна реформа след началото на демократичните промени.

Ангарски е роден на 28 януари 1953 г. в София и завършва Университета за национално и световно стопанство. Професионалният му път във финансовата администрация започва през 1980 г. в Министерството на финансите.

По-късно оглавява най-голямата данъчна дирекция в страната – тази в София, и се превръща в един от основните участници в реформата на данъчната система.

През 1997 г. Ангарски е министър без портфейл в служебното правителство на Стефан Софиянски и участва активно в подготовката за въвеждането на валутния борд.

Впоследствие става секретар по икономическите въпроси на президента Петър Стоянов.

Паралелно с професионалната си кариера Ангарски преподава в УНСС.

Между 2001 и 2004 г. е изпълнителен директор на Банка ДСК. В началото на 2005 г. поема ръководството на ДЗИ Банк, а през 2007 г. става съветник в Пощенска банка.

С професионалния си път Красимир Ангарски остава свързан с едни от най-важните икономически и финансови промени в България през прехода.