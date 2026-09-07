Изплуваха страшни подробности за трагедията в Исперих

Разследването на тежката трагедия в Исперих, при която две непълнолетни момичета бяха убити, а след това баща им сложи край на живота си, е в напреднала фаза. Основните свидетели вече са разпитани, а по случая продължават експертизите. Очаква се разследването да приключи до края на септември.

Това съобщи окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров, който разкри и нови подробности около последните часове на бащата преди трагедията.

Установен и разпитан е свидетел, който на 1 септември е взел мъжа от Исперих и го е транспортирал до Разград. Там бащата посетил казино, където проиграл значителна част от парите, дадени му от неговия баща за покупка на автомобил.

Именно на 1 септември мъжът заедно с двете си дъщери посетил и работното място на майката. Според прокуратурата това вероятно е била предварително планирана последна среща.

Хазарт, семейни проблеми и депресия

Разследващите проверяват версията, че трагедията е резултат от натрупването на няколко фактора. Сред тях са продължителната зависимост на бащата от хазарта и тежките семейни проблеми.

По думите на прокурор Тодоров мъжът дълги години е имал проблеми с хазарта. По случая има и данни за депресивно разстройство, за които съобщи и министърът на вътрешните работи.

Към момента обаче няма писмено експертно заключение за психичното му състояние. Психолози са присъствали при разпитите и въз основа на разказите на свидетели са достигнали до извода, че са налице данни за депресивно разстройство.

Според прокуратурата именно натрупването на хазартни проблеми, семейни конфликти и психическо състояние може да е допринесло за трагичния развой.

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Имало ли е домашно насилие?

Една от ключовите линии в разследването е дали в семейството е имало домашно насилие.

Още на мястото на трагедията прокурорът е получил информация от близки на семейството, че майката е била подлагана на насилие от съпруга си. Данни за това са дали бащата на починалия, двамата братя на жената, както и кметът на общината.

По думите на Тодоров жената се е оплаквала пред свои близки и роднини. Установено е и че на моменти е подавала сигнали за насилие в полицията и прокуратурата, но впоследствие ги е оттегляла.

„Буквално след тяхното депозиране тя се е отказвала“, обясни прокурорът.

Според него многократното подаване и последващо оттегляне на сигнали за домашно насилие трябва да бъде сериозен сигнал за институциите и да води до задълбочена проверка на случая.