Нови подробности около трагедията в Исперих. Проговори близък на бащата

Нови подробности излизат около тежката трагедия в Исперих, при която две момичета и техният баща бяха открити мъртви. Въпросите около случилото се остават без отговор, докато разследващите възстановяват хронологията на последните дни и часове. Близки на семейството започват да говорят за отношенията и напрежението, натрупвало се преди фаталния случай. Приятел на 43-годишния мъж го описва като човек, който през последните месеци изглеждал все по-затворен, съобщава Glasnews.

„Напоследък беше различен. Не беше човек, който обича да говори за проблемите си. Понякога изглеждаше разсеян и замислен, но когато го попитахме какво се случва, казваше, че всичко ще се оправи“, разказва приятелят.

По думите му никой от хората в обкръжението на бащата не е предполагал, че натрупаното напрежение може да завърши с подобна трагедия.

„Познавам го от години. Винаги съм го виждал като човек, който се грижи за децата си. Затова случилото се е трудно за приемане“, допълва той.

Предстои събраните доказателства да установят точната последователност на събитията и отговорността за смъртта на децата. До приключването на експертизите и официалното произнасяне на разследващите версии за случилото се не могат да бъдат приемани като окончателно установени факти.

Особено важна част от проверката са предишните сигнали за домашно насилие, подадени от майката. Компетентните органи трябва да изяснят как са били разгледани те, какви действия са предприети и допуснати ли са пропуски от страна на институциите.

След трагедията близките на семейството се опитват да възстановят случилото се през последните дни и часове. Техните сведения могат да помогнат за изясняването на отношенията в семейството и на обстоятелствата, предшествали смъртта на тримата.

Разследването продължава. Очаква се резултатите от назначените експертизи, разпитите на свидетели и анализът на събраните доказателства да дадат отговор на основния въпрос – как се е стигнало до фаталната развръзка.