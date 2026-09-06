Маратон затваря ключови улици в центъра на София

Организацията на движението в центъра на София се променя днес заради София Екиден Маратон 2026, съобщиха от Столичната община. Състезанието е посветено на 141-годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Между 7:30 и 13:30 часа ще бъдат затворени за автомобили редица ключови улици и булеварди в централната част на столицата. Ограничения има и за престоя и паркирането около Националния стадион „Васил Левски“.

Пет километра през центъра на столицата

Маратонът има за цел да популяризира щафетното шосейно бягане. Терминът „екиден“ идва от Япония и се изписва 駅伝. Той е съставен от знаците 駅 - „пункт“ или „станция“, и 伝 - „предаване“, в смисъла на щафетно бягане на дълги разстояния.

Състезателното трасе е с дължина 5 километра. Стартът и финалът са на кръстовището на ул. „Ген. Гурко“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ пред Националния стадион „Васил Левски“.

Маршрутът преминава по ул. „Ген. Гурко“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, след което завива към бул. „Васил Левски“. Оттам трасето продължава към бул. „Черни връх“, бул. „Пенчо Славейков“ и пешеходната зона на бул. „Витоша“.

След нова смяна на посоката участниците се насочват към кръстовището на бул. „България“ и бул. „Черни връх“, минават край музея „Земята и хората“, продължават към бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, пресичат бул. „Драган Цанков“ и достигат пешеходната зона при Орлов мост. Там маршрутът обръща обратно към финала при ул. „Ген. Гурко“.

Къде движението е забранено

От 7:30 до 13:30 часа на 6 септември автомобили няма да се движат по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в посока НДК между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Ген. Гурко“, както и по ул. „Ген. Гурко“ между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Васил Левски“ в двете посоки.

Ограничения има още по ул. „Любен Каравелов“ между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Ген. Гурко“, по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, както и по бул. „Драган Цанков“ между ул. „Митрополит Кирил Видински“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Затворено е и южното платно на бул. „България“ между бул. „Черни връх“ и бул. „Акад. Иван Гешов“. Ограниченията обхващат бул. „Черни връх“ и ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ между бул. „Свети Наум“ и бул. „Васил Левски“, както и бул. „Пенчо Славейков“ между бул. „България“ и бул. „Витоша“.

Забранено е движението и в частта от тунела при НДК, която води към бул. „Черни връх“ и бул. „България“ по бившето трасе на трамвай №6.

Забрана и за паркирането край стадиона

От 7:00 часа до приключването на състезанието на 6 септември се забраняват престоят и паркирането на моста пред Националния стадион „Васил Левски“ откъм Орлов мост. Ограничението засяга 35 паркоместа.

Подготовката започна още на 5 септември, когато между 8:00 и 19:00 часа бяха освободени две паркоместа в същия район за нуждите на организацията на маратона.