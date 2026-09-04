Общество

Нова вълна бомбени заплахи у нас. Сигнали за терористични актове

Заплашиха детски градини в два града

Нова вълна бомбени заплахи у нас. Сигнали за терористични актове
04 сеп 26 | 15:08
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Григор Атанасов

Сигнали за поставени взривни устройства са получени в детски градини в Кюстендил, съобщиха за NOVA от МВР.

На място са извършени проверки съгласно стандартната процедура за действие при подобни заплахи.

При проверките в детските заведения в Кюстендил не са открити опасни предмети или взривни устройства.

Сигнали за бомби са постъпили и в детски заведение в София. Към момента няма повече подробности за случая.

В групи в социалните мрежи родители споделят, че са били привикани от възпитателите да вземат децата си заради постъпили „сигнали за терористични актове“.

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Автор Григор Атанасов

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