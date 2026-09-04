141-ата годишнина от Съединението на България ще бъде отбелязана на 6 септември с военни ритуали

141-ата годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия ще бъде отбелязана тържествено на 6 септември 2026 г. с участието на представителни военни подразделения. Кулминацията на проявите е тържествената проверка (заря) на 6 септември от 20.30 ч на площад „Съединение“ в Пловдив, на която ще присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. В тържествената проверка (заря) ще участват представителни формирования от Сухопътните войски, Военновъздушните сили (ВВС), Съвместното командване на специалните операции (СКСО), както и Представителният духов оркестър на ВВС. Командващ зарята е бригаден генерал Божидар Бойков, командир на СКСО.

По рано през деня в Пловдив военни ритуали по поднасяне на венци и цветя, с участието на почетни караули от военнослужещи от СКСО, ще се проведат пред паметника на Гаврил Кръстевич в двора на църквата „Света Богородица“, пред паметната плоча на майор Райчо Николов до Римския стадион и пред паметника на Захари Стоянов в „Дондуковата градина“.

В София Денят на Съединението ще бъде отбелязан пред мавзолея – костница на княз Александър Батенберг с участието на представително военно подразделение от Националната гвардейска част. Националният военноисторически музей ще представи тематични музейни турове с начален час 11.00 ч. и 15.00 ч., които ще проследят пътя към Съединението.

Празничният 6 септември ще бъде отбелязан с военни ритуали още във Велико Търново, Стара Загора, Благоевград, Хасково, Ямбол, Сливен, Варна, Бургас, Горна Оряховица, Асеновград, Радомир и други населени места.