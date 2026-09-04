КРС с важни разкрития за GPS заглушителя

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) заяви, че няма да коментира конкретни факти по случая с твърденията за „теч на информация“ за случая със заглушителя в „Драгалевци“, тъй като те са предмет на досъдебно производство. От Комисията подчертават, че установяването на евентуално нарушение и неговия извършител е в правомощията на разследващите органи и прокуратурата.

От КРС посочват, че служителите ѝ са действали в рамките на закона и предоставените им правомощия, както и според установения ред за взаимодействие между институциите. Присъствието им на мястото преди пристигането на МВР е било свързано с изпълнението на служебните им задължения по сигнал, получен от ДП „Ръководство на въздушното движение“.

КРС посочва, че регулярно следи радиочестотния спектър за граждански нужди чрез Националната система за мониторинг, която включва стационарни и мобилни станции в цялата страна. От Комисията уточняват, че действията ѝ по случая са представлявали специализирани технически измервания за установяване и локализиране на радиосмущение и са извършени в рамките на законовите ѝ правомощия и установения ред за взаимодействие с други институции.

От КРС обясняват, че при необходимост от специализирано техническо съдействие са се обърнали към ДАНС по установения ред. Впоследствие ДАНС е предприела действия в рамките на своите правомощия и е сезирала МВР. Според Комисията именно това е предвиденият механизъм за взаимодействие между компетентните държавни органи.

КРС подчертава, че хронологията на действията на нейните служители е важна за правилната оценка на случая и не трябва да бъде пренебрегвана при обсъждането на твърденията за евентуален „теч на информация“. От Комисията посочват още, че подобно взаимодействие с други институции не е прецедент и че многократно са оказвали техническо съдействие на компетентните органи.

От КРС уточняват, че установяването на радиосмущение и локализирането на неговия източник са различни по сложност задачи. При работа в градска среда процесът се усложнява от гъстото застрояване, високите сгради, металните конструкции и множеството отразяващи повърхности, както и от големия брой радиоизточници и променливия радиочестотен фон. Допълнителни затруднения създават движението на хора и автомобили, ограниченият достъп до определени имоти и необходимостта от измервания от различни точки.

За надеждното локализиране на източника се използват специализирана апаратура и измервания в зоната, в която сигналът е регистриран с най-високо ниво. При краткотрайни, прекъсващи или подвижни излъчвания задачата е още по-сложна, тъй като сигналът може да липсва при последващи измервания.

КРС заявява, че ще продължи да оказва пълно съдействие на компетентните органи за изясняване на случая и едновременно с това ще изпълнява законовите си функции при спазване на нормативната уредба и установените процедури за институционално взаимодействие.

Вчера Демерджиев заяви, че по отношение на МВР няма съмнения за „теч на информация“. По думите му той е разпоредил незабавна проверка от Дирекция „Вътрешна сигурност“. Демерджиев уточни, че операцията е била ръководена от ДАНС със служители на КРС, а МВР се е включило на по-късен етап, след като е било информирано и е поискано съдействието му.

Той посочи, че информацията за присъствието на служители на КРС на място е изтекла именно от тях. По думите му организацията е трябвало да бъде различна, тъй като преди пристигането на МВР служителите са били на мястото около половин час.