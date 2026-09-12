КРС с важни разкрития за GPS заглушителя
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) заяви, че няма да коментира конкретни факти по случая с твърденията за „теч на информация“ за случая със...
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Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) заяви, че няма да коментира конкретни факти по случая с твърденията за „теч на информация“ за случая със...
"Еконт" си наврече неприятности
Трите институции с общо споразумение
Няма да допуснем спекула, обявиха шефовете им
Основен акцент е предотвратяването на необосновано повишаване на цените на стоки и услуги
КРС подписва меморандум с дocтaвчицитe нa мoбилни ycлyги y нac
Парламентът попълни състава на регулатора. Изненадите
В част от честотния ресурс е задължително да се подобри качеството на покритието
Пренареждат честотния ресурс
Решението е на Комисията за защита на потребителите
Илия Христозов се радва на благоволението на президента
Предишният председател на Комисията Росен Желязков беше освободен от длъжността поради избирането му за министър на транспорта...
Да се сложи таван на премиите, които се раздават в регулаторните комисии като КЕВР, КРС и КФН, предлагат депутати от Реформаторския блок. За целта те...
София. Да бъдат създадени мобилни групи, които да помагат на хората в по-малките населени места при проблемите около цифровизацията. Това предлага пре...
Ловеч. "Цените на услугите, предлагани от мобилните оператори, трябва да поевтинеят между 25 и 40 на сто от 1-ви юли", заяви председателят на Комис...