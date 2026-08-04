Бивш министър вдигна цените, две комисии го подгониха

Бившият министър на транспорта при Кирил Петков - Николай Събев, си навлече неприятности от държавните органи заради решението да вдигне цените на куриерската си фирма "Еконт".

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) ще сезира Комисията за защита на потребителите (КЗП) за извършване на проверка относно наличието на обективни икономически фактори, които обосновават обявеното от 1 август 2026 година увеличение на цените на куриерските услуги от "Еконт Експрес“ АД, съобщават от КРС.

В КРС е постъпило уведомително писмо от "Еконт Експрес“ АД, че считано от 1 август 2026 година се увеличават цените на основните куриерски услуги, но в него не са приложени данни и доказателства за наличието на обективни икономически фактори, обосноваващи това увеличение, обясняват от регулатора.

В края на юли от куриерската фирма "ЕКОНТ" заявиха намеренията си за увеличаване на таксите си с между 8 и 11%. От компанията обясниха, че година и пет месеца не са пипали цените, но обосноваха ръста с разходите си за труд, държавна CO₂ такса и общата инфлация.

ФОКУС публикува часта от съобщението, свързана с цените на услугите:

Не вдигаме всичко с един процент. Промяната следва проста логика: колкото повече транспортен ресурс изисква една услуга, толкова по-голяма е корекцията. За да е напълно прозрачно, ето какво означава това за най-честите пратки:

(Примерите са за услуги с начин на доставка от/до врата, без включена такса Пътни условия)

Документална пратка (до 0,5 кг): +6% (+27 евроцента)

Колетна пратка до 1 кг: +8% (+44 евроцента)

Колетна пратка 1-2 кг: +8% (+52 евроцента)

Колетна пратка 2–5 кг: +8% (+64 евроцента)

Колетна пратка 5–10 кг: +8% (+92 евроцента)

Колетна пратка 15–20 кг: +8% (+1,41 евро)

Колетна пратка 20–50 кг: +9% (+1,59 евро база, +4 евроцента/кг)

Непалетизирана 50–1000 кг: +10% (83 евроцента база, +4 евроцента/кг)

Нестандартни / обемни пратки и карго палет: +11% (по коефициент)

Допълнителни услуги (Точен час, Съботна доставка, Обратна разписка): +4% (+6 евроцента, +6 евроцента, +10 евроцента)

Какво остава без промяна:

За да продължим да подкрепяме растежа на онлайн търговията, оставяме процентните такси за следните услуги без никаква промяна:

Наложен платеж (в брой и електронно) – 2,90% / 1,45%

Обявена стойност – 0,29%

Отстъпка за Еконтомат – 10% (50% при същия Еконтомат)