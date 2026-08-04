НИМХ обяви жълт код на 5 август в почти цяла България

Жълт код за опасни горещини бе обявен за голяма част от територията на България за сряда, 5 август. Засегнатите области са Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Велико Търново, Плевен, Русе, Силистра, Шумен, Бургас, Добрич, Варна, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. Това сочи прогнозата на НИМХ.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините - и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38°.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има увеличения на купестата облачност. На изолирани места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра - около 21.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30°. Температурата на морската вода е около 25 градуса.