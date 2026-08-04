Драма на "Хемус", шофьори пропищяха

Нова драма по родните пътища. Пътна полиция глобява шофьори за движение в аварийната лента на АМ „Хемус“, дори когато е въведена временна организация на движение заради ремонт. При стеснени участъци с блокирана активна лента често има знак, показващ, че водачите могат да минават през аварийната лента. Това обаче важи само според АПИ, но не и според КАТ.

Оказва се, че между двете институции няма съгласуваност и ако камера засне автомобил в аварийната лента, собственикът получава призовка. Пореден случай показва объркването около временната организация на движение на магистрала „Хемус“.

Шофьорка твърди, че е получила призовка за движение в аварийната лента, въпреки че е преминала през ремонтирания участък между „Джъмбо“ и Яна, където имало поставени пътни знаци, които според нея показват, че аварийната лента временно се използва за движение. Тя разказва за случая в социалните мрежи, като предупреждава и останалите водачи да бъдат внимателни, съобщава „Телеграф“.

„Искам да предупредя всички, които преминават през участъка Джъмбо – Яна. Получих призовка за движение в аварийната лента“, пише тя.

„Разбрахме, че КАТ не работи по тази временна организация и прилага общите правила за движение по автомагистрала. С други думи – въпреки поставените знаци, според КАТ движението в аварийната лента не е разрешено. Споделям това, за да предупредя и други шофьори, защото очевидно има разминаване между временната организация на движението и начина, по който тя се прилага. Бъдете внимателни!“, посочва жената.

Става въпрос за първите километри на автомагистрала „Хемус“, където дясната активна лента е в силно компрометирано състояние и на много места движението е затруднено заради ремонта. Според въведената временна организация движението се извършва в три ленти – лява, средна и аварийна, а максимално разрешената скорост е 90 км/ч.

Случаят повдига въпроса дали временната организация на движение е достатъчно ясна за водачите и защо има очевидно разминаване между правилата, въведени от АПИ, и начина, по който те се контролират от „Пътна полиция“.