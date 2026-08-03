Цял регион ликува! Ключов път до морето скоро ще бъде завършен

Регионалният министър Иван Шишков инспектира готовността за започване на основен ремонт на пътя от Бургас до Дюлинския проход. Проектът е още от 2023 г., а ремонтът е разделен на два етапа.

Още преди две години започна строителството в самия проход, но в един момент дейностите бяха спрени заради оптични кабели, чиито трасета трябваше да бъдат преместени.

"Продължението на Дюлинския проход, който измъчи всички в региона, той ще бъде завършен в края на годината. Там също имаше преодобряване на проекти. Всичко това се случи. Виждате, че за два месеца може да се случи всичко и да се даде фронт и да започне възстановяване на тази инфраструктура в България, която е в ужасно състояние, защото тези пътища тук са в ужасно състояние и недоволството на хората е съвсем логично", заяви на място пред журналисти регионалният министър.

Хубавата новина е, че в рамките на тези два месеца успяхме да извадим разрешението за строеж", подчерта той.

Правят се анализи за обособяването на обходни маршрути, докато трае ремонтът, тъй като идеята е пътят да бъде изцяло затворен, за да може работата да тече по-бързо, подчерта арх. Иван Шишков.