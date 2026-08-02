Колоните от автомобили се насочиха към две български граници

Интензивен е трафикът за леки автомобили на вход и изход през ГКПП „Калотина“ на границата със Сърбия и ГКПП „Капитан Андреево“ на границата с Турция. Натоварването е отчетено още рано тази сутрин. На останалите основни български граници движението засега е нормално.

На границата с Гърция няма струпване на автомобили на нито един от преходите. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а пунктовете „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ обслужват и автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален и по границите с Румъния и Република Северна Македония. Движението по Дунав мост при Русе-Гюргево се извършва и в двете платна след приключването на ремонта в края на юни.

Проблем за част от пътуващите през Дунав обаче остава изключително ниското ниво на реката. Фериботната връзка Оряхово-Бекет е преустановена временно от 10 юли, а фериботът Свищов-Зимнич не работи от 21 юли за неопределен период.