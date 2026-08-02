Наглост! Над 30 обекта по морето затворени след масови нарушения

Над 30 обекта по Черноморието са затворени след повече от 2000 проверки на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Инспекторите са съставили над 120 акта и са издали повече от 900 предписания за установени нарушения. Най-честите проблеми са липса на срок на годност и маркировка за проследяване, както и съхранение на храните при неподходящи температури. Сред спрените обекти е кухненският блок на хотел в Равда, който все още не е получил разрешение да възстанови дейността си.

Засилените проверки са част от контрола през активния летен сезон, когато огромен брой туристи се хранят в хотели, ресторанти, магазини и временни обекти по крайбрежието. БАБХ отговаря за спазването на хигиенните изисквания и условията, които трябва да гарантират безопасността на храните.

Проверки и в детските лагери

От всички извършени инспекции 40 са били в детски лагери. Затворените обекти са разположени в Бургаска, Варненска и Добричка област, съобщи директорът на дирекция „Контрол на храните“ в БАБХ д-р Кремена Стоева пред Нова телевизия.

Само шест от затворените обекти са производствени предприятия. Всички останали са магазини и други обекти за търговия на дребно, в които храните достигат непосредствено до потребителите.

Един от най-сериозните случаи е в хотел в Равда. При проверката на кухненския му блок инспекторите са установили тежки несъответствия с изискванията за безопасност на храните. Обектът остава затворен и не е получил разрешение да възобнови работа.

Храни без срок и при грешни температури

„Основните нарушения са свързани с етикетирането - липсва информация и за срока на годност, липсва маркировка за проследяване, съхраняване на храните при неподходящи температури“, заяви д-р Стоева.

Липсата на проследяване означава, че при евентуален проблем трудно може да бъде установено откъде идва продуктът, през кои търговци е преминал и до какви количества са достигнали потребителите.

От БАБХ призовават туристите да купуват храни само от регистрирани обекти, които попадат в официалната система за контрол.

„Хората трябва да пазаруват от регламентираните търговски обекти - които са регистрирани и са в системата на контрол. Аз не бих се притеснила за качеството, което имат храните в такива търговски обекти“, посочи Стоева.

Сладоледът и царевицата също под лупа

Проверки са извършвани и при търговците, които продават сладолед, гевреци, царевица и други храни директно по плажовете.

„Някои са регистрирани. Но все пак гражданите трябва да внимават с тези храни - те трябва да са покрити, поставени в кутии“, предупреди представителят на БАБХ.

Рискът се увеличава при продължително излагане на високи температури, пряк допир със слънцето или липса на достатъчна защита от пясък, прах и насекоми.

„Хората трябва да внимават и с личната си хигиена, когато се хранят на плажа“, допълни Стоева.

Четири тона масло вече са продадени

Директорът коментира и откритите в склад край Подгумер 19 тона пилешко месо и 16 тона масло. Според етикетите месото е било предназначено за храна на животни, а цялото количество все още се намира в обекта и не е разпространено към пазара.

Различна е ситуацията с маслото. По думите на Стоева продуктът е годен за човешка консумация, а общо в склада са били доставени 21 тона.

Около 4 тона от това количество вече са били продадени. Установено е кои търговци са го закупили, взети са проби и се очакват резултатите от лабораторните изследвания.

На този етап няма данни маслото да представлява риск за здравето. То е в срок на годност и разполага с информация, позволяваща да бъдат проследени производителят и търговците по веригата.