Американци преоткриха най-стария град у нас и го препоръчват на цял свят

Пловдив беше обявен от Travel Off Path за най-стария непрекъснато обитаван град в Европа и едновременно за една от най-достъпните и безопасни дестинации на континента. Изданието поставя акцент върху повече от 8000 години история, римските руини под съвременните улици и ниските цени. Античният театър, Небет тепе и Старият град превръщат втория по големина български град в алтернатива на Рим и Атина. Част от публикуваните числа обаче се нуждаят от уточнение.

Град върху осем хилядолетия

Първите праисторически селища върху територията на днешен Пловдив се появяват през неолита преди повече от 8000 години. Официалният туристически портал на града го определя като най-стария жив град в Европа и съвременник на Троя и Микена.

Към края на 2025 г. община Пловдив има население от 333 994 души, показват данните на Националния статистически институт. Това прави града достатъчно голям за активен културен и обществен живот, но без мащаба и огромните туристически потоци на най-посещаваните западноевропейски столици.

Римската история остава под Главната

Съвременният център е изграден буквално върху части от античния Филипопол. Главната пешеходна улица преминава над Римския стадион, а негови фрагменти могат да бъдат видени на площад „Джумаята“, под търговския център „Екселсиор“ и в археологическото пространство под магазина H&M.

Мраморните седалки под търговските сгради показват как различните епохи в Пловдив са наслагвани една върху друга. Някогашният стадион е бил сред най-големите на Балканите, а днес само отделни негови части остават открити между съвременните улици и магазини.

Най-разпознаваемият паметник е Античният театър на Филипопол - един от най-добре запазените древни театри в света. В миналото той е събирал около 6000 зрители, а днес продължава да бъде сцена за концерти, оперни спектакли и фестивали.

Историята не започва и не свършва с Рим

Небет тепе пази следи от най-ранните селища върху територията на града. Travel Off Path посочва останки от около 4000 г. пр.н.е. и свидетелства за обитаване още през шестото хилядолетие пр.н.е., а общинският туристически портал свързва хълма с началото на най-значимия древен град в българските земи.

Османската епоха също е оставила силен отпечатък. Джумая джамия е издигната в сегашния си вид през първата половина на XV век и е сред най-старите османски култови сгради на Балканите. Часовниковата кула на Сахат тепе има по-ранна история, но сегашната й конструкция е построена през 1812 г.

Колко струва престоят

Според изчисленията на Travel Off Path бюджетното настаняване в Пловдив струва между 35 и 60 долара на вечер, а тристепенна вечеря за двама - между 35 и 55 долара. Капучиното и местната бира обикновено са между 2 и 3 долара, а еднократният билет за градския транспорт е 1 лев, което приблизително отговаря на посочените от изданието 0,60 долара.

Авторите изчисляват, че ресторантите могат да бъдат до 70 процента по-евтини, а настаняването - до 60 процента по-достъпно в сравнение с популярни западноевропейски градове. Посочената минимална заплата от около 714 долара е приблизително доларово преизчисление - официалният размер от 1 януари 2026 г. е 1213 лева, или 620,20 евро.

Безопасността получи висока оценка

България е на ниво 1 в актуалните препоръки на Държавния департамент на САЩ, което означава, че пътуващите трябва да спазват обичайните предпазни мерки. Travel Off Path цитира и оценка от 89 от 100 точки в своя Индекс за безопасност на пътуващите.

Изданието свързва спокойната атмосфера на Пловдив с компактния размер на града, оживените централни части и полицейското присъствие около Стария град, Капана и Главната. Сред възможните проблеми са посочени редки случаи на джебчийство, нежелани подвиквания и недоброжелателно отношение към отделни посетители.

Пътуването изисква повече време

Влакът от София до Пловдив пътува около два часа и половина, макар че ремонтите по железопътната мрежа могат да удължат времето. Travel Off Path посочва около седем часа от Варна с възможни прекачвания, но това не важи за всички връзки.

Разписанията на БДЖ показват и директни влакове между Пловдив и Варна с продължителност около 5 часа и 45 минути, докато маршрутите с прекачвания могат да отнемат между 8 и над 11 часа. Така трудният достъп остава относителен - пътуването е продължително, но не винаги изисква смяна на влак.