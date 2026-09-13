Американци преоткриха най-стария град у нас и го препоръчват на цял свят
Античният театър, Небет тепе и достъпният престой превръщат града в силна европейска дестинация
Следете всички новини, анализи и коментари за Препоръка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Античният театър, Небет тепе и достъпният престой превръщат града в силна европейска дестинация
Доста хора се страхуват да ходят на профилактични прегледи, каза кардиологът
Очаква се висока смъртност от ковид през следващите дни, каза професорът
Броят на заразените вече минава по 20 000 на ден
Децата не могат да изразходят енергията си, което води до невротично поведение и проблеми
България да забави профилирането на децата си в елитни и неелитни школа, за да подобри учебните им резултати. Подобна препоръка се съдържа в анализ на...
Брюксел. Вицепремиерът Зинаида Златанова допусна, че може да има българско авторство на текста, с който Европейският парламент поиска Еврокомисията да...
Специален сайт помага да намерим точния специалист
Симане. Близо 40 000 души в префектура Симане в югозападната част на Япония са получили препоръка от властите за спешна евакуация. Причината за тези...
Истанбул. Министър-председателят Реджеп Тайип Ердоган най-накрая репликира на засилващите се критики към препоръката му всяко мюсюлманско турско семей...