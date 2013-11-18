Избираме лекари в интернет

София. Нов български уебсайт помага да изберем добър лекар или зъболекар. Чрез търсене по специалност и район в страната на Doctiming.bg намираме профили на медицински лица с отзиви и коментари от техни пациенти. Системата може да предложи препоръчани медици наблизо, като ползва местонахождението ни.

С име, специалност и данни за контакт са включени над 20 000 доктори от цялата страна. Над 2200 пациенти вече са се регистрирали, за да дадат отзиви за своя опит, да получат информация и да се свържат с препоръчани специалисти от различни специалности. Пълният профил на лекарите включва тяхната биография, образование, допълнителни сертификации, както и говорими езици. Коментарите и оценките помагат на регистрираните пациенти да се ориентират дали това е точният специалист, на който да се доверят.

Doctiming.bg предлага и информационни материали за различни аспекти на здравето в над 50 авторски статии за бъбречни и стомашни проблеми, за здравето на черния дроб и сърцето, за хранене и зъбна хигиена и още много.

Регистрацията е безплатна и в допълнение сайтът дава награди на пациентите, които си направят профил до края на месец ноември. Играта се провежда на Фейсбук страницата на сайта, където потребителите въвеждат кода от регистрацията си.

Обещаващият проект е номиниран за наградите БГ Сайт 2013 в две категории: "Кауза. Събитие. Общност" и "Адаптивни и отзивчиви сайтове".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com