Глоба от 100 лв. за зъболекарка след смъртта на 6-годишния Ангел
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административния съд в Пловдив.
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Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административния съд в Пловдив.
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