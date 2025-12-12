Мощен удар по джоба у нас. Тази услуга поскъпна двойно

Стоматологичните услуги у нас са поскъпнали почти двойно, показват актуалните данни на Евростат. Над 4% от българите все още нямат достъп до зъболекар – не само по финансови причини, но и заради липса на стоматологични кабинети в по-малките населени места. Въпреки това страната ни остава сред държавите с най-много стоматолози на глава от населението – повече от десет хиляди.

Пациенти казват пред БНР, че посещават зъболекар поне веднъж годишно за профилактика, пломба или вадене на зъб – трите дейности, покривани от Здравната каса. Имплантите не се поемат от касата и пациентите често се налага да теглят кредити, за да могат да си позволят качествено лечение. Докато чужденците намират денталния туризъм у нас за изгоден, за българите цените остават високи.

Някои пациенти припомнят, че някога в училищата са се правели задължителни прегледи, които са помагали за ранно откриване на проблеми. Днес подобен контрол липсва, а много хора се притесняват, че при необходимост от протези разходите ще бъдат непосилни. Според тях стоматологичните услуги са станали „ужасно скъпи“, особено за хора пред пенсия.

Д-р Борислав Петров успокоява, че покачването на цените няма връзка с въвеждането на еврото, цитира БНТ. Основната причина е поскъпването на материалите, които се доставят от чужбина. В неговата практика се използват продукти от Япония и Германия, чиито цени през последните години се увеличават значително. Той дава и пример за скока в цените: „Един от често използваните препарати, който се използва за кореново лечение, беше на цена 4.20 лв. през 2004 година, минава през 5 лева през 2015, 18 лева, и в момента е на цена над 25 лева.“

Допълнително върху стойността на стоматологичните процедури влияят увеличените разходи за електроенергия, вода и по-високите наемни цени на кабинетите, което прави поддържането на практика все по-скъпо и подтиква стоматолозите към корекция на цените.

