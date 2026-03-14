Парадокс: Бедна България в клуба на богатите, но няма хора

Бедна или богата е България - това е въпрос на перспектива, заяви главният икономист в Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов по време на форума "Money.bg Лични Финанси: Бъдеще".

Той изнесе интересни данни и коментира предизвикателствата пред България в догонването на богатите европейски икономики.

"През 2024 година Световната банка включи България в групата на страните с висок доход. Ако гледаме света, всъщност България е в клуба на богатите. Ако обаче погледнем картата на ЕС, ако щете дори разделена на региони, ще видим къде са най-богатите... Бедните региони са в Източна Европа - България е с пет бедни региона от общо шест. Интересното е, че имаме един богат - Югозападният", каза Богданов.

Сред ключовите фактори за икономиката у нас икономистът посочи липсата на човешки ресурс.

"Няма хора. На практика това е резултат от над десетилетие намаляване на безработицата и ръст на коефициента на заетост. Все по-голям дял от хората в работоспособна възраст са заети, все по-малък дял са безработни. Ние достигнахме дори до положението да сме на първо място в класация на Евростат за най-ниска безработица за януари 2026 година", посочи Богданов.

По думите му сме на първо място и по коефициент на плодовитост.

"В България имаме най-висок коефициент на деца, раждани спрямо жени в детеродна възраст в Европа. Значи ние нямаме проблем точно с раждаемостта. Ние имаме проблем с раждаемостта в последните 40 години, не миналата година. Просто има малко хора, които са останали тук, които правят семейства и създават поколения. Спрямо това население всъщност нямаме този проблем", подчерта икономистът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com