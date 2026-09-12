Всеки втори работещ е в стрес! Тежък удар за икономиката
Здравеопазването и културата са най-засегнати
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Здравеопазването и културата са най-засегнати
Автоинструктори от Монтана събират подписка заради липса на изпитващи, проблемът продължава вече пет месеца
Какви изводи били направени при проверките
Според него няма място за притеснение
На този ден селото ще отбележи и 120-годишнината от приемането на сегашното му име
Котките могат да запомнят голям брой думи, въпреки че не винаги реагират на тях
Хора от техния квартал ги защитават
В Тича над 30 къщи бяха наводнени от потопа
Екип учени проследил 108 възрастни
Пратихме окончателно Гърция зад нас
Инцидентът е станал на бул. "Захари Стоянов" в жк "Люлин 3".
Полицията в Южна Африка с ужасяващи разкрития
Сред събралите се хора на местния площад беше и кметът Николай Балабанов
Съчетават уелнес и спа и социални контакти
Постоянното присъствие още е пожелание
Най-често на пътя
Църквата чества паметта на Свети монах Ипатий
По всяка вероятност тя има ментални проблеми
Хранят се по един път на ден
Главният икономист в Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов описа любопитни данни