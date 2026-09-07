Шофьорските изпити зациклиха. Курсисти чакат месеци, губят пари и права

Недоволство сред автоинструкторите в Монтана заради месеци наред забавени практически изпити за шофьорски книжки. Проблемът с липсата на изпитващи продължава вече пети месец, а решение все още няма.

Автоинструктори твърдят, че заради недостатъчния брой изпитващи курсисти чакат по два-три месеца, а някои са застрашени да изпуснат сроковете си и да трябва да плащат за обучение отново.

Преди два месеца проблемът вече беше поставен публично, но ситуацията не се е променила. Сега инструктори от област Монтана събират подписка и настояват за спешна намеса на транспортното министерство.

„Тук сме се събрали преподаватели и инструктори за подготовка на водачи на моторни превозни средства от област Монтана, за да изразим крайното си недоволство от организацията на изпитите по практика, провеждани от „Автомобилна администрация“, заяви пред bTV Владимир Илиев.

Пет месеца без титулярен изпитващ

По думите му вече пет месеца няма титулярен изпитващ.

„Пет месеца няма изпитващ титуляр. Още повече, че предишният изпитващ една година работи като пенсионер. За това време тези хора не можаха да намерят титулярен изпитващ. Защо?“, пита Илиев.

При предишния репортаж по темата от транспортното министерство са обяснили, че на първия конкурс за длъжността не се е явил кандидат.

Последно на поста е бил Петър Манчев, който според него проблемът с намирането на изпитващи е свързан основно с ниското заплащане и голямата отговорност.

„Все пак тук отговаряш за човешки живот, за пътнотранспортно произшествие. Нашето внимание е отклонено в непрекъснат маршрут да следим. И това всичко е трудно. И не е нискоквалифициран труд, за да бъде заплатата, доколкото си спомням, тук е 750 евро за кандидат“, коментира Манчев.

Командироват изпитващи от други градове

За да се запълни недостигът, в Монтана се командироват изпитващи от други региони. Инструкторите обаче са категорични, че и това създава проблеми.

„Командированите от другите региони изпитващи не познават града. Още повече, имат и различен тертип на изпитване. За съжаление, това не е правилно, тъй като Законът за движението по пътищата е един, а и методиката за полагане на изпити също е една“, посочи Владимир Илиев.

Забавянето се оказва особено сериозно за курсистите, които трябва да спазват определени срокове.

„Имаме хора от чужбина – те не могат да покрият изпита си, тече срок и губят правата си, тъй като трябва в определено време да се явят за изпита по практика“, допълни Илиев.

14 курсисти чакат от месеци

Инструкторите предупреждават, че ситуацията може да доведе и до нови разходи за кандидат-шофьорите.

Всеки курсист, на когото изтече шестмесечният срок, е изложен на риск. В Монтана практически изпити се провеждат само по един-два, максимум три пъти седмично, като в една група не могат да бъдат включени всички чакащи.

„Всеки курсист, на когото му изтече шестмесечният срок, е в риск. А поради факта, че не се провеждат изпити редовно – един-два пъти, три пъти максимум в седмицата има изпити, и то по една група, където не може да се изпитат всички курсисти – всички, които не могат да бъдат записани за изпит, са в риск“, коментира един от инструкторите.

Така някои курсисти могат да се окажат принудени да платят курса си отново.

„При мен са точно 14 – чакат от два-три месеца. Оформени, чакат. А има други, които ги държим, за да не изтече срокът“, разказва друг автоинструктор.

„Ние нямаме как да реагираме. Ние сме в безизходна ситуация“, категорични са инструкторите.

Подписка стига до министъра

Владимир Илиев е събрал подписи от 23 фирми, които обучават бъдещи шофьори, като от 18 от тях има и подписи и печати. Подписката ще бъде изпратена до министъра на транспорта.

„Явно хората от „Автомобилна администрация“ не могат да решат проблема. Затова се обръщаме към министъра на транспорта и съобщенията.

Господин министър, с цялото ни уважение и респект към Вас, имаме огромна надежда след като Вашите подопечни не могат да решат въпроса, Вие да го решите. Вие ще решите проблема и на хората, които обучаваме. Вие ще решите и нашите проблеми“, заяви Илиев.

От bTV са изпратили въпроси до транспортното министерство още в петък следобед, но към момента на репортажа отговори не са получени.

Според автоинструкторите подобен проблем има и в Сливен, което показва, че недостигът на изпитващи не е изолиран случай.