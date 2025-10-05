Община остана на тъмно. Блокирани са и пътища
Дядо Ганчо не чака аварийните екипи и сам мести ореха пред дома си
Дядо Ганчо не чака аварийните екипи и сам мести ореха пред дома си
Съсед и близки го описват като работлив човек, който е правел всичко за семейството си
Причината е вряла вода от цистерна
18-ото издание на доброволческата инициатива „Моят зелен град“
20 години две семейства от Стара Загора идват на риболов и казват, че не помнят "Жребчево" толкова п...
Агенция по заетостта с нов проект
Те бяха на Национален лагер за подготовка за Европейското състезание по приложно колоездене
Ремонти се извършват и в районите на Пазарджик и Сливен
В знак на почит бяха поднесени венци пред паметника на загиналите във войните от името на общината
Възрастният мъж е закаран в болница
Огънят е подклаждан от силния вятър
Някога оживен път, свързващ Казанлък с Павел баня
При проверката бе установено, че се превозват кози без идентификация
За първа година събитието ще продължи до 19 октомври
Тепърва ще се установяват причините за смъртта
Причина за поисканата оставка е липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на воде...
Община Белоградчик подари на първокласниците и децата от подготвителните групи книжки с български на...
Протестът ще приключи в 19.00 ч.
Има двама загинали граждани
В хода на контролните действия бяха установени продукти за растителна защита с изтекъл срок на годно...