В Община Белоградчик отбелязаха Йордановден
06 яну 26 | 14:16
Михаела Михайлова

Край село Горен Чифлик се проведе ежегодното тържествено хвърляне на Светия кръст във водите на Стакевска река. Тържеството по повод Богоявление (Йордановден) се организира от Видинската света митрополия, Община Белоградчик и кметския наместник на село Чифлик - Савина Спасова.

Началото бе поставено със Света Литургия в храм „Св. Вмчк Георги Победоносец” и Велик Богоявленски водосвет, след което Негово Високоблагоговейство отец Рафаил - Архиерейски наместник на Белоградчишка духовна околия извърши традиционното хвърляне на Светия кръст във водите на Стакевска река.

В надпреварата за улавяне на кръста се включиха четирима смелчаци - Мартин Милков, Иван Александров, Златко Златков и Мартин Доцински. Най-младият участник тази година бе Мартин Милков, който е на 16 години. От всички включили се, именно той бе този, който светкавично улови Светия кръст.

В своята реч Ангел Боянов – заместник-кмет поздрави всички смели участници, които се включиха в тазгодишното отбелязване на празника и се изправиха пред бурните води на пълноводната река. След поздравителното си слово той ги награди с парични премии и грамоти.

По случай празника за всички присъстващи бе организирана почерпка, а музикалното озвучение подтикна много от присъстващите да изиграят няколко хора.

Към днешна дата на територията на Община Белоградчик живеят 27 човека, които носят името Йордан.

На 7 януари, когато Православната църква почита паметта на Св. Йоан Кръстител (Ивановден), повод да черпят ще имат 131 мъже в Община Белоградчик, които носят името Иван.

Автор Михаела Михайлова

