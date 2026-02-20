Баба Марта ще зарадва децата в старозагорския Зоопарк

Зоопарк Стара Загора кани всички гости и граждани на града на празненство по случай 1-ви март - деня на мартениците и прераждането на природата. Празникът ще започне от 11.00 часа пред Образователния център на Зоопарка.

Баба Марта ще очаква малки и големи да ги закичи с бял и червен конец преплетен в мартеници, символ за здраве и дълголетие. Под съпровода на традиционен български фолклор, посетителите ще се потопят в пъстра празнична атмосфера с детско-юношеския танцов състав „Загорци“ към читалище „Родина-1860“, както и представителен ансамбъл за народни песни и танци „Зорница“, детски танцов състав „Зорничка“ и фолклорна вокална група „Искра“ към НЧ „Свети Климент Охридски-1858“.

Зоопаркът организира и работилница за мартенички в дните 25, 26 и 27 февруари 2026 г. от 10.00 до 15.00 ч.

Организаторите ще очакват гостите си с много настроение за цветната първомартенска работилница. Всеки желаещ ще има възможност да се включи в подготовката за празника с изработка на персонални мартеници, с които да зарадва близките си хора.

