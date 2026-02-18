Традицията оживява: Сирни заговезни в Старозагорски бани

Сирни Заговезни – денят, след който започват Великденските пости, ще бъде отбелязан на 22 февруари 2026 г. от 12.00 ч. Събитието ще се проведе в парка при езерото в курортното селище Старозагорски бани.

Организатори на проявата са кметството на с. Старозагорски бани и НЧ „Христо Ботев – 1952“ с подкрепата на Община Стара Загора.

Към домакините ще се присъединят и гости от старозагорските села Лозен, Сладък кладенец, Сулица, Ново село, Остра могила и Пряпорец, както и от ДГ „Горски кът“.

Традиционно ще бъдат изпълнени ритуалите „Прошка“ и „Хамкане“. По-възрастните ще предадат знанията си на младите, за да се съхрани традицията на българския празник.

Организаторите съобщават, че ще гостуват и представители на руската общност в Стара Загора, които ще споделят как отбелязват този ден със своите семейства.

Празникът ще завърши с музикална програма и запалване на огън за символично прогонване на всичко лошо от изминалата година.

