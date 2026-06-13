Традицията оживява: Сирни заговезни в Старозагорски бани
Прошка, хамкане и празничен огън събират жители и гости на 22 февруари
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Прошка, хамкане и празничен огън събират жители и гости на 22 февруари
Празнична програма ще зарадва всички посетители на събитието
Традицията повелява младите да се опрощават с по-възрастните, а на трапезата се слага задължително халва
Станало е след спречкване
Eньoвдeнcĸи cъбop, посветен нa билĸитe, cлънцeтo и вoдaтa, ще се проведе зa eдинaдeceти път този уикенд в ĸypopтнoтo ceлищe Cтapoзaгopcĸи бaни
В неделя ще се проведе традиционният Еньовденски събор на Старозагорските бани. Съборът на първата жътва, билко-водолечението и здравословното хране...