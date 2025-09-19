Троен празник ще отбележат в курортното селище Старозагорски бани в Деня на независимостта

Храмов празник на „Свети Козма Зографски“ и Празник на Старозагорските бани ще се проведат по повод Деня на независимостта на 22 септември 2025 г. (понеделник).

Събитието е организирано от кметството на Старозагорски бани, Църковно настоятелство, НЧ „Христо Ботев – 1952“ и Пенсионерски клуб, със съдействието на Община Стара Загора.

Началото на празника ще започне в 09.00 ч. със Света литургия по случай храмовия празник на „Свети Козма Зографски“ и молебен за здраве от 10.00 ч.

Празничната програма ще продължи в 16.00 ч. на площада пред Читалището, където домакините и гостите ще се забавляват с много музика и танци.

За доброто настроение на всички ще се погрижат Певческа група „Зорница“, танцова група „Еньовче“ и формация за народна музика „АСУС“.

