Коледно тържество събра социални услуги за пълнолетни лица с увреждания в Стара Загора

На общо коледно тържество се повеселиха днес потребителите на две от социалните услуги, подкрепяни от Община Стара Загора - Дневния център „Св. св. Козма и Дамян“ и Дневния център за пълнолетни лица с увреждания. Празненството бе организирано от техните ръководители Пламен Петров и доц. Надя Влаева, поканата им прие зам.-кметът на Община Стара Загора с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“ Павлина Делчева.

Комплексите за социални услуги си партнират успешно повече от 4 години, като техният пример за сътрудничество и добри практики е важна част от социалната мрежа на Община Стара Загора. „Тази сплотеност и взаимопомощ са основа за реализиране на качествени социални услуги за хората с увреждания и техните семейства“, изрази мнение Пламен Петров.

Събитието събра много емоции, радост и усмивки, които ще останат в сърцата на всички присъстващи като символ на единството и подкрепата.

В момента екипът на ДЦПЛУ „Св. св. Козма и Дамян“ е в трескава подготовка за традиционния си годишен календар, който е емблема на социалната услуга и нейния принос за обществото. От екипа издават, че този път подготвят нещо наистина вълнуващо и с нетърпение очакват да го представят в началото на 2026 г.

