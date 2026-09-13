Коледно тържество събра социални услуги за пълнолетни лица с увреждания в Стара Загора
Комплексите за социални услуги си партнират успешно над 4 г., като техният пример за сътрудничество и добри практики е важна част от социалната мрежа...
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Комплексите за социални услуги си партнират успешно над 4 г., като техният пример за сътрудничество и добри практики е важна част от социалната мрежа...
Отнася се до данъчните облекчения, ползвани от хората с намалена работоспособност
Изисквания в Закона за устройството на крайбрежието
През уикенда започват обученията на ангажираните в секционни избирателни комисии
Какви са подобренията
Спасителната акция е предприета след подаден сигнал от съседи
По-рядко се регистрират инсулти, деменция и други неврологични смущения
Застрахователното дружество е дарило безвъзмездно климатици за двата дома
Бъдете добри хора и не отстъпвайте от амбицията си да знаете и можете, пожела президентът
Парламентът гласува на второ четене промени в Закона за хората с увреждания
Парламентарната социална комисия одобри този законов текст на второ четене
Събитието ще се състои на 27 ноември 2020 г. в хотел „Маринела“
Фестивалът в Благоевград ще се открие на 29.09.2020 в ЮЗ университет "Неофит Рилски"
Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Набирането на проектни предложения започва от днес и ще приключи на 12 май
5-годишно момченце е отнето от приемната си майка, защото беше настанено в болница с измръзнали крачета
От 1 януари 2020 г. линията на бедност да бъде 363 лева
Поводът е протест пред министерството срещу текстовете в новия Закон за личната помощ
Методиката бе приета от Министерския съвет на 27 март 2019 г.
Подпомагането е за месец януари, а процесът е регламентиран в новото законодателство за хората с увреждания...