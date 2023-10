Гугъл улеснява услугите си за хора с увреждания

Браузърът на Google – Chrome беше актуализиран за мобилните платформи iOS и Android от компанията. Това, което беше обновено е технология за автоматично коригиране на правописни грешки в URL адресите. Това нововъведение е част от мащабна инициатива на компанията за подобряване на достъпността на услугите ѝ за различни групи потребители, вкл. хора с физически увреждания, дислексия и когнитивни увреждания, слепи и потребители с увредено зрение.

Грешките при въвеждане на URL адреси са често срещани и понякога могат да доведат до неочаквани и нежелани последствия, като например насочване на потребителя към съмнителен уебсайт, отбелязва The Verge. За да предотврати това, Google въвежда функция за коригиране на правописни грешки в URL адресите в мобилните версии на браузъра Chrome. Преди това компанията внедри тази функция в настолния браузър.

Наред с помощта за коригиране на правописни грешки в URL адресите, Google актуализира редица услуги, за да ги направи по-достъпни за широк кръг потребители. Така например, приложението Maps ще маркира търговски компании, собственост на хора с увреждания.

В допълнение, Google внедри функцията Lens in Maps (преди известна като Search with Live View), която е комбинация от изкуствен интелект и разширена реалност. Тази функция ще помогне на потребителите със зрителни проблеми да навигират на непознати места с помощта на камерата на смартфона. Lens in Maps обявява имената и категориите на близки места, като ресторанти, банкомати или спирки на обществения транспорт, и посочва колко далеч са. Иновацията обещава да направи ходенето в непознати райони по-удобно и информативно, дори ако четенето на текст от екрана създава затруднения за потребителя.

Освен това собствениците на Pixel 5 и по-новите смартфони Pixel (с изключение на Pixel Fold) ще могат да използват приложението Magnifier, което превръща камерата на смартфона в лупа. Това нововъведение стана възможно благодарение на обратната връзка, получена от хора със зрителни увреждания, които активно използват камерите на своите устройства, за да виждат по-добре света около себе си.

Приложението Magnifier е разработено в сътрудничество с партньори като Кралския национален институт за слепи хора (RNIB) и Националната федерация на слепите (NFB). То ще помогне на хората не само да видят малки детайли от близко разстояние, но и пътните знаци отдалеч. Приложението също така предлага функции за подобряване на четливостта на текста, като регулиране на цветни филтри, яркост и контраст.

По-рано този месец Google представи актуализирана версия на Guided Frame – гласов асистент за потребители със зрителни увреждания, който може да поддържа аудио напътствия, анимации с висок контраст и хаптична обратна връзка, за да улесни правенето на селфита. Актуализираният Guided Frame се е научил да разпознава не само лицата на хората, но и други обекти. Тази актуализация вече е налична за моделите Google Pixel 8 и 8 Pro и се очаква да пристигне за Pixel 6+ до края на годината.

И накрая, Google актуализира функцията Routines, вградена в Google Assistant, която позволява на потребителите да оптимизират ежедневните си дейности и да взаимодействат с интелигентния дом. Те вече могат да избират стил на пряк път за Routines, да го персонализират със собствени изображения и да го преоразмеряват на началния екран. Изследванията показват, че подобно персонализиране може да бъде особено полезно за хора с когнитивен спад и увреждания.

