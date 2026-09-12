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Skype вече и в браузъра

Skype вече и в браузъра

Skype отвори своя уеб базиран клиент за целия свят, след като стартира в САЩ и Великобритания по-рано този месец. Бета версията на Skype for Web вече...

16 юни | 19:55
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