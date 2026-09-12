Голям проблем за ползващите Google Chrome притежатели на iPhone
Някои потребители твърдят, че браузърът изтощава около 40% от батерията за 2 часа
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Някои потребители твърдят, че браузърът изтощава около 40% от батерията за 2 часа
Какви са подобренията
За момента Browse with Bing е малко бавен
Браузърът Chrome 117 на Google, който скоро ще излезе от бета тестовете и ще бъде достъпен за всички потребители
Ето защо е изключително важно да актуализирате браузъра си до най-новата версия възможно най-скоро
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Експертите на Google откриха няколко уязвимости в браузъра Safari на Apple
На 21 април Google оповести, че е достигнал ключовата граница от 1 000 000 000 месечни потребители на мобилната версия на браузъра Chrome. Благодарени...
Екипът от софтуерни разработчици начело с бившия шеф на "Opera Software" Йон Вон Тецнер пусна финален вариант на браузъра "за хората" Vivaldi. Приложе...
Skype отвори своя уеб базиран клиент за целия свят, след като стартира в САЩ и Великобритания по-рано този месец. Бета версията на Skype for Web вече...