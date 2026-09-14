Разкриха другата игра на Гюров: Президентството било само трамплин

Президентските избори няма да определят единствено името на следващия държавен глава, а могат да се окажат отправна точка за сериозно преформатиране на българския политически терен. Такава прогноза направи пред БНР икономическият анализатор и лидер на партия „България може“ Кузман Илиев.

Според него Илияна Йотова има сериозни шансове на президентския вот, но зад кандидатурата на Андрей Гюров стои и по-дългосрочна политическа цел.

„Тези избори не са само за президент. Може би огромните шансове са за Илияна Йотова. Но според мен Андрей Гюров играе и друга игра и това е да се позиционира като лидер на цялото либерално пространство“, коментира Илиев.

По думите му Гюров може да използва изборите, за да мобилизира и обедини разпокъсаното дясно и либерално пространство, а след вота да последва нов политически проект.

„Ще се опита да мобилизира и да окрупни това пространство“, прогнозира лидерът на „България може“.

Той смята, че именно затова изборите трябва да бъдат наблюдавани не само през призмата на това кой ще спечели президентския пост, а и през възможните последици за бъдещото разпределение на политическите сили.

„Очевидно властта отива в ръцете на Радев или хора около него, но това не може да бъде стабилно и балансирано състояние, така че ще има алтернативи“, заяви Илиев.

Борисов прави ли път на Гюров?

Икономическият анализатор коментира и поведението на Бойко Борисов и ГЕРБ в навечерието на президентския вот.

Според него Борисов дава сигнал към избирателите на ГЕРБ да не подкрепят Андрей Гюров. Илиев посочи и като показателен факт участието на евродепутат от ГЕРБ в инициативния комитет на Илияна Йотова.

„За мен е първото“, каза той по повод възможността това да е станало със санкцията на Борисов.

Според Илиев стратегията на лидера на ГЕРБ е Гюров да не постигне прекалено силен резултат, въпреки че няма сериозна конкуренция в т.нар. дясно пространство. Така Борисов би могъл впоследствие да представи себе си като основната алтернатива в него.

Илиев определи това като опит на Борисов да запази политическите си позиции.

„Идеята е, че едва ли не той дава сигнал на обществото „Аз съм се разбрал с Радев“, смята анализаторът, като подчерта, че според него подобно разбирателство няма.

По думите му прекомерното концентриране на власт в ръцете на политическия противник може да се окаже опасно за самата ГЕРБ.

Той определи стратегията като „огромна стратегическа грешка“, защото според него партията демонстрира неспособност да изпълнява една от основните функции на всяка политическа сила – да създава кадри и да излъчва общественици, способни да поемат отговорност за важни политически решения.

Бюджетът за 2027 г. – големият тест след изборите

Кузман Илиев коментира и предстоящия бюджет за 2027 г. Според него обсъждането му вероятно ще бъде оставено за периода след президентските избори, за да не се превръща в допълнителен политически проблем преди вота.

Той не очаква забавяне при приемането му и прогнозира, че и тази година реалният бюджетен дефицит може да се окаже по-нисък от заложения.

Въпреки това Илиев предупреди за сериозни рискове, които идват от външни фактори, върху които България има ограничен контрол.

Сред тях той посочи ръста на цените на горивата, особено на дизела, който според него оказва натиск върху земеделието, производството и транспорта.

Допълнителен проблем са по-високите лихви по кредитите и ипотеките, които намаляват разполагаемия доход на домакинствата. Според Илиев подобна тенденция се вижда и при доходността по държавния дълг.

Той критикува липсата на достатъчно смели реформи за ограничаване на дефицитите и разходите.