Кирил Нешев е кандидатът на България Може за район "Средец"
На 14 юни ще се проведат частични местни избори
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На 14 юни ще се проведат частични местни избори
В Европа днес фашизмът, нацизмът и комунизмът изглеждат като отживелица от друга епоха,заяви лидерът на "България може"
Тези избори са само началото
Събитието ще се състои от 18:30 часа в "Български културен център" на ул. "Веслец" 13
Сега и ние, и унгарците се засилваме бодро към безната
Справедливостта винаги възтържествува
Добре дошли в “пограничната военна база България” - това ни предлагат Гюров, Нейнски, Запрянов и техните кукловоди!
Вярваме, че България МОЖЕ, категорични са и двамата
Една от целите на партията е страната да има нарастващо и забогатяващо население
На 19 април ще решим дали България ще продължи да догонва събитията, или ще започне сама да ги създава
Фейсбук не изпълнява съдебен акт постановен от Български съд
Партията е изградена на доброволчески принцип и се развива отдолу нагоре
Софийският районен съд, с едно смело определение, каза на най-голямата социална мрежа в света „НЕ!“ на цензурата!
Партията беше първата, която прие поканата и излезе с конкретни отговори на всичките 8 въпроса
Партията призовава за отмяна на Системата за търговия с емисии
Лидерът на "България Може" отправи призива по време на протест пред Министерството
За вота на 19 април партията ще бъде изписана с цялото си име - "България Може"
4066 подписа подкрепиха участието на партията на Кузман Илиев
Партията ще се яви самостоятелно на предстоящите парламентарни избори
Партията подчерта, че няма свои общински съветници